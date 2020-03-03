說到當今最新穎、最引人關注，拿出來就會讓人投以羨慕眼光的產品，可折疊螢幕手機(folaable phone)肯定是其一。南韓三星電子(Samsung)2月中旬發表的 Galaxy Z Flip，改採翻蓋式設計並以比 Galaxy Fold 更低的價格推出，引發了關注。無獨有偶，在 2019 年與三星在此領域正面對決的華為(Huawei)，也在 2 月下旬發表了可折疊螢幕手機 Mate X 的昇級版本 Mate Xs，如今這款新機終於即將正式推出，且不再於中國大陸獨賣，還有多國用戶也將能體驗。

根據華為先前公布的資訊，Mate Xs 將以 2499 歐元(約新台幣 85000 元)的價格推出，比 2019 年 Mate X 的 2299 歐元更貴了一點。中國大陸將是第一個開賣的國家，預定在 3 月 5 日起上市。緊接著 3 月 6 日起在阿聯酋開放預購、馬來西亞在 3 月 20 日起開始販售。此外，也將在西班牙、澳大利亞、新加坡、印尼等地推出，但是這些國家的確切上市時間尚未揭曉。

華為指出，Mate Xs 搭載了華為首創的鷹翼折疊設計、採用 Kirin 990 5G SoC晶片，5G性能進一步升級。整塊顯示幕使用了價格超過黃金的雙層航太級聚醯亞胺柔性材質，摺疊起來是6.6吋和6.38吋的雙屏手機，展開後是8吋螢幕。Mate Xs可提供5G聯接體驗，支援2G/3G/4G/5G全網通，支持NSA/SA雙模、5G+4G雙卡雙待。在攝影能力方面，HUAWEI Mate Xs配備超感光徠卡四攝影像系統，包含一顆4000萬畫素超感光鏡頭（廣角，f/1.8光圈）、一顆1600萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2光圈）、一顆800萬像素長焦鏡頭（f/2.4光圈，OIS），以及一顆3D景深鏡頭。它支持AIS+OIS超級防震，也支持30倍混合變焦，可以實現ISO 204800的照相感光度。全面滿足使用者手機攝影多場景需求。Mate Xs 搭載了基於Android 10 AOSP（Android開放原始程式碼專案）的EMUI10.0.1作業系統，應用程式商店為支援 HMS(Huawei Mobile Service)的 AppGallery，而非 Google Play Store。

華為 2019 年推出的 Mate X 僅在中國大陸限量上市，而 Google Play Store 就沒有在大陸落地，因此沒有必要討論到這一款機種有沒有在海外使用 HMS 的問題。不過這次與 2019 年的情況不同，升級版手機 Mate Xs 鎖定全球市場，在中國大陸市場以外，將支援 HMS 以及 AppGallery，這會不會對於 Mate Xs 的銷量帶來影響，等候時間證明。先前 Mate Xs 已經在 2 月 26 日在中國大陸的華為商城、京東、天貓三個網路平台開放預購，在中國大陸定價 16999 人民幣(約新台幣 74160 元)，相比其他市場的 2499 歐元定價低廉不少。截止 3 月 1 日止，Mate Xs 預購量超過 80 萬台，不過值得一提的是預購採用的是 0 元預購，沒有預付訂金，僅能算是有多達 80 萬人對這款新機表達了入手的興趣。後續的銷售成績相當值得持續觀察。

(中時電子報)