祭祖決不取消，基隆市政府提清明掃墓措施。（吳康瑋攝）

基隆市慎重追遠春季大典，訂於27日上午在南榮公墓舉行，由市長林右昌擔任主祭，他指出，掃墓祭祖是非常重大的活動，絕不輕言取消，而為紓困人潮及避免群聚感染風險，市府將特別延長4天的掃墓實施日期，並呼籲市民配合掃墓人潮分流規劃，也可以選擇清明連假前後，慎終追遠祭祖，也落實防疫。

民政處長王榆森指出，考量到新冠肺炎疫情，2020年春祭市府各機關單位首長不會參與陪祭，也不會主動通知市民當日祭拜，來避免群聚，並期盼分散祭拜人流，他呼籲民間殯葬設施業者，加強宣導防疫並循市府防疫措施辦理，降低疫情風險。

民政處指出，原訂清明掃墓期間，3月28、29日及4月2日至5日服務實施期間，特別延長4天自3月21、22、28、29日、4月2至5日及4月11、12日共計10日。其中，3月21、22、28、29日、4月2至5日期間上午6時至下午4時，實施交通管制，提供免費墓區循環公車供民眾搭乘，並針對搭接駁車、進到納骨塔參拜的民眾，進行手部噴灑酒精消毒、量測額溫等防疫措施，納骨塔內門窗會打開。

民政處表示，殯葬所加強防疫宣導，消毒清理禮廳祭拜空間及環境通風，還提供茶水、提水袋、垃圾袋、設立臨時救護站、流動廁所、交通疏導及諮詢服務等便民服務措施。避免影響殯葬所殯葬業務執行，4月11、12日不實施交管及公車接駁服務，便民服務措施仍照常實施。

(中時 )