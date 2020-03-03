鐵打的！美國運通在台宣布簽帳白金卡金屬版璀璨上市，透過獨特質感金屬卡面彰顯用戶時尚品味，更為會員送上專享的尊榮級禮遇及頂級服務，旨在滿足台灣新世代菁英會員講究生活品味的消費習慣。從餐飲、品味到生活，美國運通簽帳白金卡金屬版皆一卡包辦，將完美品味與時尚生活結合，為新世代菁英打造不凡的禮遇。

台灣美國運通國際（股）公司董事長暨總經理郭豐賓表示，為了滿足會員不斷變化的需求及喜好並看好台灣新世代菁英商機，美國運通誠意推出美國運通簽帳白金卡金屬版，讓他們坐享美國運通環球網絡賦予之世界級體驗及服務。

郭豐賓表示，憑藉新上市的白金卡金屬版，我們會繼續為卡會員帶來超卓的服務及高質感專屬禮遇，並藉此進一步穩固美國運通在台灣市場深耕將近50年的領導地位。

為帶領會員開拓更廣闊世界並暢享獨一無二的頂級環球體驗，美國運通簽帳白金卡會員權益不僅涵蓋全球各地機場貴賓室、豪華酒店住宿及名廚美饌優惠、知名酒店集團免費旅遊會籍等專榮禮遇，更有專屬白金秘書專業團隊提供個人化旅遊行程規劃等體貼服務，且全天候配備全球支援服務，使會員們倍感安心。

(中時 )