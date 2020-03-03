鴻海（2317）今（3）日下午召開電話法說，董事長劉揚偉表示，新冠肺炎使市況「2絕3窮」，預期四大產品線首季營收均將季減逾15％，但部分需求遞延可望使第二季營運回升。雖然對全年影響尚難預期、展望可能略為下修，但上半年表現仍有機會持平去年同期。

觀察鴻海去年第四季四大產品線，占57％的消費暨智慧產品營收季增達雙位數、占20％的企業產品營收季增個位數，表現均符合預期。占18％的運算產品因產品組合推動營收成長，季增幅度優於預期，但元件與其他因光學元件客戶調整庫存，表現低於預期。

展望2020年首季四大產品線概況，劉揚偉表示，由於新冠肺炎疫情嚴峻，預期對四大產品線均有顯著負面影響。預期消費暨智慧產品、企業產品、運算產品季減、年減率均將大於15％，元件與其他產品則預期季減15％、年減約10％。

對於目前上半年營運展望，劉揚偉表示，產業市況過往是「5窮6絕」，目前看來是「2絕3窮」，以今年首季、第二季目前狀況來看，可能與過往情況顛倒，預期會有訂單遞延效益顯現，使上半年仍有機會持平去年同期。

至於全年營運展望是否因疫情而有所修正，劉揚偉則表示，目前疫情變數仍多，還無法預測全年實際影響，認為展望可能微幅下修。不過，AI、半導體、5G科技營造的市場成長動能，雖然部分短期需求將遞延，但長期成長動能將不受疫情影響。

對於市場憂心新冠肺炎疫情不只衝擊製造業供應鏈生產，可能進一步衝擊消費端需求，劉揚偉則表示，就目前現況來看，客戶研發投入狀況未見明顯變化，市場消費需求亦無很大影響，雖然坦言後續狀況仍難預測，但「不想也不願」過度悲觀。

(時報資訊)