位於桃園市中壢工業區的敏成股份有限公司，為國內產能最大的口罩熔噴不織布原料供應商，自新冠肺炎爆發以來，敏成生產線火力全開，從1月30日起24小時不停機生產，每日供應5噸熔噴不織布產能給各口罩工廠，桃園市長鄭文燦3日下午前往視察，勉勵工作人員辛勞。

鄭文燦表示，敏成是不織布大廠，也是口罩原料供應商，用心參與國家隊，從疫情發生到現在不眠不休提供口罩廠原材料，業者也保留600噸原料，目前在國際上非常缺貨，預估可製作6億片口罩，相信數量目前是足夠的。

他也說，這次防疫工作產業界默默努力組成國家隊，包含口罩工廠製作生產、不織布工廠提供原料、機械工廠提供60條生產線，口罩生產端提供很多防疫物資，過程是許多默默無名英雄們付出，以國家隊型態支援。

另外，鄭文燦也提到，勞動部政策加強查緝非法外籍看護，但中央疫情指揮中心考慮到醫療體系如果把外籍看護抽掉，反而可能造成醫療缺口與負擔，目前既有外籍看護以加強衛教工作為主，在醫院沒有執照外籍看護暫緩移送，目前最要緊仍是防疫擺第一，其他工作可以慢慢來。

(中時 )