宏碁自2018年首度推出智慧佛珠Leap Beads後，成為旗下話題性最高、也十分照熱銷之結合宗教、人文的科技產品，連續3年來亦皆攜手大甲鎮瀾宮、在大甲媽祖聖誕前，合作推出經鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，透過大甲媽祖加持的智慧佛珠，即日起並同步進駐7-ELEVEN超商， 在全台近5,700家實體門市開放預購，入手價2,988元。

由宏碁研發創新團隊與台灣媽祖信仰文化作結合，提供給在外的遊子們能透過經由大甲媽祖加持的智慧佛珠，致贈親人相互傳遞平安與情感的聯繫，更結合利用智慧佛珠專屬的Leap Beads APP，還能設定或記錄使用者念佛時轉動佛珠的次數，讓每一位使用者可以更隨時隨地方便進行誦經祈福、廣植福田迴向給心中最摯愛的家人。APP中有內建200首以上的心靈音樂，讓使用者無論是在打坐或是使用佛珠時皆可任意選擇伴隨心靈調養或情緒鎮定的音樂喔。

智慧佛珠由1顆電子主珠與13顆木材子珠串成，主珠內部嵌入無線充電的晶片，並附上一個大甲媽祖專屬充電基座，讓佛珠與媽祖能夠時時雙向傳達祈願與迴向。此外，高科技的智慧佛珠搭配手機或琉璃無線座充藍芽喇叭即可選擇喜愛的音樂，並可靜心打坐、念經修課迴向家人外，還有六大健康訴求，如鬧鈴提醒震動功能，還有如久坐提醒、喝水／吃藥提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等人性化功能。

每一串「大甲媽祖智慧佛珠」皆由鎮瀾宮進行誦經、過爐、祈福等儀式，透過大甲媽的加持，庇佑每一位穿戴智慧佛珠的信眾們都能夠平安、健康。即日起在全台7-ELEVEN皆可預購，清香崖柏款的大甲媽祖智慧佛珠預購價2,988元（原價4,800元），另特別加碼於「鎮瀾買足愛心市集」購買定價8,888元的金星紫檀款大甲媽祖智慧佛珠一組，即加贈清香崖柏款一組，售完為止。

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