台灣營建業砂石需求約有十分之一，來自大陸進口，近期受新冠肺炎影響，大陸砂石開採減少，導致料源出現不足，致使砂石價格上漲蠢蠢欲動，恐影響國內公共建設的物價波動。為此，經濟部水利署3日宣布，該署研擬對策，要求各河川局加強增量辦理疏濬。其中，汶水溪疏濬案每日出料數量，由原4,000公噸，將提高6,000公噸。

水利署強調，去年全國砂石總需求量約6,150萬公噸，今年河川疏濬料源提供量，已計畫由3,779萬公噸，再提升至4,885萬公噸，加上既有營建料源剩餘1,612萬公噸，共計6,497萬公噸，預料可滿足今年營建業砂石需求供應無虞。

除加強疏濬外，行政院也指示工程會協調砂石進口業者掌握陸砂供應情形及東砂、中砂船載運跨區調配事宜等措施，請各相關業者安心。

水利署長賴建信3日至第二河川局視察「汶水溪錦卦橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離」辦理情形，指示在河防安全及配合國家穩定砂石供應政策下，加強辦理疏濬工作，每日出料數量由原預定4,000公噸，再增至6,000公噸。

賴建信視察中就疏濬增量指示，包括1、汛期前後採用航拍工具，全面檢視轄區內河道淤積情形，及早規劃疏濬地點。2、再經詳細清查支流及排水之匯流口淤積情況，影響河防安全的河段，優先納入疏濬辦理。

(工商 )