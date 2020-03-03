台新金控舉辦法人說明會，發布2019年全年的營運成果及今2020年業務展望，該公司去年全年稅後淨利創下歷年新高達144.9億元、年成長12％，每股稅後盈餘（EPS）1.19元，股東權益報酬率9.54％，年底每股淨值12.86元，該公司總經理林維俊展望今年財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款及中小企業放款等都將持續穩健成長。

台新金因應新冠肺炎疫情全球持續快速延燒，為避免群聚感染風險，這次法說會改以網路會議舉行。林維俊指出，去年整體營收由於金融市場操作績效良好，投資交易收入年成長達42.3％，加上財富管理、法金聯貸及證券承銷等業務均有不錯的表現，帶動手續費淨收入年成長7.7％。

子公司台新銀行存、放款業務表現方面，林維俊表示，總放款餘額成長11.8％，總存款餘額成長13.4％，外幣放款成長14.7％。信用卡相關業務的表現上，不論在有效卡數、特店家數、簽帳金額及毛手續費收入等各指標均表現搶眼，特別值得一提的是全年簽帳金額成長率達22.7％，遠高於同業平均水準，表現不俗。另財富管理的淨手續費收入成長達8.7％。

台新證券業務表現除經紀業務市佔率持續上升外，營業證券操作績效提升，尤其成功承銷和潤上市案，全年淨手續費收入年成長達25.7％。

台新金控與子公司資本結構持續穩健，林維俊強調，去年金控與台新銀行資本適足率分別為118.9％及14.4％，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.17％及814.6％，授信資產品質持續維持良好。

面對即將加入數位金融戰局的純網銀，台新銀行總經理尚瑞強說明，台新Richart數位銀行帳戶數已穩居市場領先地位，未來將持續不斷優化使用者體驗，運用創新金融科技、串聯多元的金融生活圈，提供民眾融入生活、即時又便利的金融服務，進而滿足民眾各項金融需求，也樂見純網銀加入後的良性競爭與共同成長。

對於新冠肺炎疫情持續蔓延全球，林維俊認為，疫情持續未減將會衝擊全球經濟，目前對台新各項業務影響不大，我們已備妥各項因應措施，將持續關注情勢發展，並適時整備應變，以確保持續營運，並將積極配合政府防疫措施，協助受疫情影響客戶。

(工商 )