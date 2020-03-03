人氣韓劇《愛的迫降》在台灣造成話題，該劇OST（原聲帶）首首動聽，其中一首插曲〈Here I Am Again〉伴隨玄彬和孫藝真第一次一起賞雪的場景播出，歌詞旋律與劇情搭配天衣無縫，主唱白藝潾超強的歌聲感染力，更引領觀眾入戲，無怪歌曲發行後立即成為榜單熱門，在Melon等韓國多個音樂網站的OST音源榜中奪冠。

出道8年的白藝潾去年離開老東家JYP成立自己音樂廠牌「Blue Vinyl」，今年初發行出道以來個人首張正規專輯《Every letter I sent you.》，當中收錄的歌曲〈Square (2017)〉不但橫掃韓國各大音源榜單冠軍，長達一個多月高居榜單上游，更創下韓國樂壇史上首次以全英文歌詞的歌曲奪冠紀錄。

白藝潾聽說自己在台灣已有許多粉絲，感到非常驚喜。

白藝潾坦言成立公司中曾歷經自我懷疑，想藉著這次的挑戰當成是自我成長的歷練，「這真的需要很大的勇氣，當初因為想跟更多新鮮人事物合作激發自己的音樂潛能，所以做了這個決定。過程中曾懷疑過自己下的決定本身是不是錯誤的，很感謝朴軫永老師在我低潮時給我打氣及建議，於是下定決心再多相信自己一點。」

隨著新專輯推出及所演唱的韓劇《愛的迫降》插曲〈Here I Am Again〉在台灣延燒話題人氣，不少台灣樂迷對白藝潾敲碗聲聲喚，希望她能來台灣舉辦演唱會；出道至今從未踏出韓國做海外巡演的白藝潾，聽說自己在台灣已有許多聽眾感到非常驚喜。至於她自己是否也被這股「迫降風」燒到？白藝潾表示最近工作太忙還沒時間追劇，但能夠演唱插曲她深感榮幸，「我覺得OST是帶領戲中高潮部分的情感，能夠在這部分有一些小幫忙，覺得非常開心。」

〈Here I Am Again〉MV

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(中時電子報)