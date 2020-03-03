40歲的蕭亞軒和小16歲的鮮肉男友黃皓交往3年，小倆口愛得火熱，2月14日西洋情人節當天還被本刊直擊，在住家附近一同出門曬太陽，雖然打扮休閒，卻依然掩不住星味。去年底正式宣告全面復出，卻不幸遇到新冠肺炎疫情肆虐，蕭亞軒日前也在臉書上親回粉絲：「Dear因為疫情因素，接下來行程暫時順延、同體時艱，請大家見諒包容！」

蕭亞軒和鮮肉男友黃皓穩交3年，2月14日西洋情人節當天被本刊在住家附近直擊出門曬太陽。（圖／本刊攝影組）

蕭亞軒原先因為支氣管炎加上積勞成疾，罹患了憂鬱症，被迫停工暫別樂壇。恢復健康的她，去年底正式宣告全面復出，每月將推出1首新歌的計畫只能順延，但在粉絲的哀求下，她也在昨（2）日釋出新歌〈不如先慶祝能在一起〉10秒片段，發文「3:11 // 1.1 11am Celebrate Life」，並標記過世的母親，應是預告11日將釋出完整新歌，而3月11日正巧是媽媽的冥誕，在此時推出新作別具意義。

去年8月蕭亞軒40歲生日之際於社群媒體高調認愛鮮肉黃皓，年初還揪他同上陸綜《吐槽大會》打情罵俏，在幫他操刀演藝事業的同時，上月黃皓也終於開設個人臉書粉專，並上傳練舞影片，而後方拍攝者，正是蕭亞軒本人。而本月8日黃皓將迎來25歲生日，也是兩人公開戀情後黃皓首個生日，屆時兩人又將如何慶生放閃，非常令人期待。

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(中時電子報)