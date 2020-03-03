日前在香港有一名確診新冠肺炎患者，其飼養的寵物犬經檢測時呈現弱陽性反應，據信此狀況為全球首見，消息一出，也讓不少主人相當擔憂，是否連寵物也會感染上肺炎。對此，專家表示，貓狗幾乎不可能將新冠病毒傳染給人類，且依照目前的證據顯示，比起貓和狗，無生命的門把更具傳染風險。

根據《CNN》報導，香港漁農自然護理署指出，飼主為新冠肺炎確診患者，這隻寵物犬26日由衞生署轉介，當天就將犬隻帶回並進行新型冠狀病毒測試，從牠的口腔、鼻腔及肛門抽取樣本，測試結果顯示弱陽性反應，但看不出狗狗有出現任何相關病徵，該單位將持續對狗狗進行密切觀察。

不過香港漁農自然護理署和世界衛生組織（WHO）都表示，目前沒有任何證據指出，狗和貓之類的寵物會感染新冠肺炎，儘管檢測結果呈陽性，也不代表牠們真的染病。保護動物慈善協會（LAP）創辦人麥克利蘭，也特地致函香港主管機關寫道，「目前的證據顯示，狗的傳播風險不比門把等無生命物體來得高」。

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(中時電子報)