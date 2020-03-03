新竹地方法院法官吳振富遭檢舉以考績及去職等理由，要求女性法官助理為其按摩、刮痧及辦理私務。監察院認為，吳振富言行不檢、嚴重違反法官倫理倫規情節重大，今天以12票全票通過彈劾。

提案監委王美玉、仉桂美、林雅鋒等人表示，吳振富藉由具考核、指派法官助理工作等權限，並曾以去職作為配屬法官助理不從之回應，使法官助理迫於壓力而長期為其辦理各項私務，諸如代購禮品、代訂餐廳或處理其公餘授課之各項事宜並受有利益。其另要求女性法官助理，在緊閉門窗之辦公室內，為其按摩、刮痧，並令其他同事在場觀看，多達4次，言行不檢，嚴重違反法官倫理規範情節重大，依法提案彈劾。

王美玉說，吳振富涉及職場霸凌、職場歧視、及公器私用，不僅以身體不適為由，前後4次要求女助理幫他刮痧與按摩，部位包括雙肩、後頸及肩下背部，至於後腦及太陽穴，事後無反悔之心，還想串證；在擔任新竹地院學習司法官及律師轉任法官學員之兼任導師期間，甚至告訴懷孕學員「會請產假，不要分發到新竹地院」，顯對婦女生育予以歧視，違反性別平權公約及人格尊嚴。

仉桂美則說，吳振富是身障弱勢者，剛開始監委有些同情，但審視職場規範，吳振富已嚴重悖離，女助理職掌法有明定，吳振富所要求的都不是女助理該做的，所以本案「毫無空間」，全票通過。

吳振富以12票全票通過彈劾後，將移送司法院職務法庭懲戒，至次是否建議將吳振富撤職？林雅鋒說，法官評鑑委員會已建議將吳振富撤職，監察院將彈劾案移送後，一切尊重職務法庭。

(中時 )