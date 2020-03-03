嘉義縣消防局朴子分隊利用塑膠布、魔鬼氈等低成本資材，設計出救護車版的「簡易式隔離艙」。（張毓翎攝）

未來載到疑似個案，可迅速放下塑膠布，把患者隔離在艙間。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，為確保消防人員在執行救護勤務時的健康安全，嘉義縣消防局朴子分隊利用塑膠布、魔鬼氈等資材，設計出救護車版的「簡易式隔離艙」，並經醫師認可有效防護，倘若未來遇到居家檢疫、隔離者等個案，就能立即開啟簡易式隔離艙，減少人流交叉感染機會。

分隊長蔡紹文表示，朴子分隊不久前載到中港澳旅遊史的發燒疑似個案，救護人員除了要穿C級防護衣，返隊後還要進行車內清潔、消毒，即便如此，他們還是擔憂有防疫破口，疫情落幕何時無法預料，因此為保護隊上第一線救護人員，年輕同仁發揮巧思，漏夜趕工，上周終於完成獨創的「簡易式隔離艙」。

設計者陳建宏隊員說，他收集許多汽車模型，有一天坐在辦公桌時，看著桌上模型的壓克力板，此外，還有鑑於別縣市消防隊在救護車內的裝備旁設隔離布，避免使用過多漂白水，造成器材損壞，故結合這2種想法，做成比擔架床更大、類似汽車模型防塵板的罩子，讓同仁及家屬都有多一層防護。

朴子分隊日前進行示範觀摩演練時，受到上級肯定及支持，未來會陸續在其他分隊裝設簡易式隔離艙，蔡紹文指出，當天大林慈濟醫院災難醫學科主任侯鐘閎還到現場了解，除讚賞同仁在有限資源下做出的設計，也認為能降低感染風險，未來載到疑似個案，可迅速放下塑膠布，把患者隔離在艙間。

(中時 )