新冠肺炎疫情延燒，渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，調整對台灣2020年GDP成長預期，由原先的2.2％下調至1.9％，主因是考量中國的產能受損，有可能連帶衝擊台灣第一季表現。台灣在貿易、投資跟旅遊觀光等方面皆與中國高度相關。根據國發會指出，產業類別將以觀光旅遊、通訊科技、機械設備、石化以及汽車製造元件的衝擊程度較大。

符銘財表示，在2018年，中國製造的半成品佔台灣製造業的23％。2019年，來台旅客中有27％來自中國，相較於2002年的9％大幅增加。然而，另一方面而言，台灣政府將祭出600億元（相當於0.3％GDP規模）特別預算用於防疫及紓困振興等相關措施，台灣在地的製造業也加速提升產能，以彌補中國暫時的缺口，預期也應有正面效應。

在中國經濟成長方面，疫情對第一季的經濟受衝擊幅度恐超過預期。春節假期過後，企業復工進度延遲，2月中旬大型央企80％已復工，但地方一級一定規模以上的企業只有50％已復工，中小企業復工的比例應該更低。儘管復工動力持續增加，為反映復工延遲的影響，渣打集團將2020年中國經濟成長率預測從5.8％調整到5.5％，並預期在第二、三季度經濟成長應可加快，以平衡第一季的疲軟表現對全年經濟成長的影響。渣打集團認為，在中國政府的政策支持下，消費需求仍將保持強勁，扮演支撐經濟活動的力道，只要需求保持強勁，產能有望在受衝擊之後呈現V字型反彈。

根據渣打集團觀察預估，新冠肺炎疫情應可望在三月底獲得減緩，也為第二季的復甦打下基礎。一旦新冠病毒疫情得到控制，成長動能應能恢復，目前已發佈的相關政策支持措施應能拉動內需需求，等到疫情蔓延引發的恐慌消散，產能表現有望超出正常水準以滿足市場需求，抵消第一季經濟大幅下滑的影響。

此外，渣打銀行財富管理處指出，近來新冠肺炎疫情蔓延，對全球經濟的影響超出原先預期，引發市場避險情緒升高，導致金融市場連日動盪。然而，根據2003年SARS經驗，新冠肺炎疫情最終仍會獲得控制並且消退；現階段，各國政府可能採取加大貨幣及財政刺激措施，預期市場資金將保持充沛流動，甚至可能加碼擴大規模；金融市場在經歷短線技術修正、評價調整後，投資吸引力可能逐漸浮現，建議投資人以中長線角度採取多元資產配置策略，保持投資並靈活調整，審慎評估金融局勢發展伺機逢低分批佈局。

(中時 )