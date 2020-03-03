新冠肺炎疫情持續蔓延，全國高中以下學校已開學，為避免群聚事件發生，台中市政府教育局多管齊下加強校園防疫措施，包括協助全市校園及校車消毒、督促各校落實體溫量測「雙軌並行制」、疫情通報、加強校園午餐防疫檢核等，期望全方位守護學童健康。市長盧秀燕對此表示肯定，也強調防疫是長期抗戰，期許市府同仁持之以恆，確實落實各項防疫工作，「要做到天衣無縫，校園安全才能維護！」

台中市府3日舉行市政會議，教育局長楊振昇以「因應嚴重特殊傳染性肺炎開學防疫及應變作為」為題進行專案報告，包括開學前成立校內防疫小組、備妥相關防疫物資、調整校內洗手設備出水量、完成校園環境及校車消毒，以及開學日「加碼」發放國小及幼兒園學童2片口罩、落實體溫量測雙軌並行制、進行衛教宣導、加強校園午餐的團膳工廠防疫檢核等，全方位落實校園防疫措施。

楊振昇提到，教育局已要求各校戶外教學及校慶活動延後舉行、社區大學延後開課、暫停外借全市高中職以下學校室內場地等，期望降低室內群聚感染風險。

此外，對少部分學生因應新冠肺炎進行居家檢疫，教育局也擬定居家學習不中斷課業輔導措施，以課堂直播、線上數位學習平台等方式，讓在家的學生與學校同步學習。

盧秀燕感謝教育局所有同仁的努力，從開學前的準備，到開學至今的防疫工作都做得很好，但也因為台中市的師生數將近40萬人，特別龐大，準備工作比其他縣市來得多，少數學校防疫工作有缺失，感謝外界提醒，市府才能及時糾正。

截至2日為止，全市各校每日學生請假總人數仍有6908人，其中病假有2783人、事假為2794人，請教育局持續追蹤、掌握學生缺席的人數及詳細原因。另因應政府宣導民眾勤洗手

，教育局在開學前全面檢視各校洗手設備，將噴霧式水龍頭調整為正常出水量，避免師生大排長龍洗手。

盧秀燕強調，台中疫情應變指揮中心已提升為一級開設，因應若發生大規模社區感染，可能面臨長時間停班停課，線上教學準備刻不容緩，請教育局盤點全市高中以下偏鄉、隔代教育或弱勢家庭學生的3C設備是否足以因應，以及年幼孩童線上教學選擇版本的輔導協助工作如何規畫等。

(中時 )