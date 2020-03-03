三星(Samsung)宣布旗下首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip上市捷報。截至今日，已在南韓、美國、俄羅斯、新加坡、阿拉伯聯合大公國、法國、西班牙以及瑞士等市場，傳出線上通路正式完售的好消息。而台灣三星也在2月21日正式開賣後短短十天，宣布Galaxy Z Flip於所有線上通路包含三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網售罄，線下販售點微風南山旗艦體驗館也已完售，前往百貨通路內三星智慧館嘗鮮體驗的人潮更是不斷。

Galaxy Z Flip採用全球首見的摺疊玻璃工藝，承襲三星摺疊設計的精髓，再度掀起摺疊式手機風潮。而在台線上通路十天內售罄的成績，也讓台灣三星再度跟總部爭取到第二波供貨，預計將在三月中旬於原指定通路上架。錯過了首波備貨的消費者，請把握千載難逢的機會擁有這一款新機。

三星二代摺疊機Galaxy Z Flip系列快速動手玩

幕後花絮：三星Galaxy Z Flip製作過程

根據三星提供的資訊，Galaxy Z Flip 在上市國家都將採限量上市的策略，在台推出頑美黑、頑美紫兩色，限量金色款目前未在台推出。折疊後87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，展開後為167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm，重量183公克。 正面搭載1.1吋快捷視窗，可觀看日期與時間、電量、接收訊息通知及控制音樂播放等功能。展開時為6.7吋21.9:9 Infinity-O O極限全螢幕（螢幕比例21.9:9）、採Dynamic AMOLED顯示螢幕。螢幕材質為超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），是三星首款採用超薄可摺疊玻璃的產品。

Galaxy Z Flip全機有3組鏡頭，主鏡頭為1200萬超廣角畫素（f/2.2，視野120度）與1200萬畫素廣角鏡頭（f/1.8，支援OIS光學防手震）的組合。前置1000萬畫素自拍鏡頭（f/2.4）。全球版本是採用高通Snapdragon 855+處理器，配備8GB記憶體（LPDDR 4x）與256GB儲存空間，內建3,300mAh容量電池，支援閃電快充、無線充電，也支援無線電力分享（可用無線充電的方式為其他支援的設備充電），在台定價NT$48880。

(中時電子報)