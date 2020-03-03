（16:50更新，補充賽後說法）108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，這階段前兩天2連勝的衛冕軍佛光大學，今天被賽前2連敗的文化大學壓制，上半場打完就陷入雙位數落後，下半場文化持續加壓，終場82比47賞佛光複賽首敗，文化也終於在複賽勝場數開胡。

文化戴宜庭上半場就進帳22分，下半場受到對方嚴加看管只再追加2分、本戰留下24分，並抓下10籃板，隊友徐玉蓮下半場接棒飆分，全場斬獲23分、14籃板、6助攻，莊家淯贊助14分、大一新秀林佳蓉12分；佛光大學僅後衛陳孟欣得分上雙位數，獲得19分。

文化徐玉蓮（中）今天同樣進攻火力驚人。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

戴宜庭賽後表示，前兩場打完家人和朋友都問她是不是打得太保守，「我也思考這個問題，自己好像一、兩球不進後就想把進攻責任給隊友，球來只想傳球，但是球隊2連敗了，我告訴自己身為學姊應該跳出來打得更有企圖心，帶動學妹一起拚。」

戴宜庭補充，上場就不多想，「我們就是要爭取勝利！進攻上如果不進，就大家一起搶籃板，我相信隊友和教練，今天這場拿下也提升我們信心，剩下2場複賽希望保持下去。」

佛光教練楊淑淨指出，對手今天多點開花，自己球隊則是多點不開花，防守也被戴宜庭打傻，連帶無法提升進攻氣勢。

稍早台灣師大83比64重挫台灣大學，目前2勝1負，保有角逐4強的機會，隊上球員不少小傷的台大，苦吞複賽3連敗。

(中時 )