行庫美元優存掀熱潮。繼昨日龍頭銀行台銀宣布三月起大幅降低美元優存門檻之後，兆豐銀再宣布加入美元優存競賽，推出「短打」，以年息3.08%提出2個月的優利定存，截至本月13日止，每筆定存最低承作金額3萬美元，每一客戶最高6萬美元，分別等值台幣90萬、180萬，兆豐銀亦以3000萬美元，等值10億台幣作為目標值，估計下週五之前該優存方案將有等值10億台幣的美元存款到位。

匯銀雙龍頭相繼宣布推出美元優存新方案，目標各有不同，隨著疫情引發聯準會為首的各國央行降息氛圍濃厚，昨日起新台幣匯價勁揚，已被市場評估為適合進場布局美元資產的好時機。

有別於台銀瞄準小資族，兆豐銀此次祭出的美元優存，則是為了數位帳戶、線上理財作準備，尤其是兆豐銀1月中旬甫推出「機器人理財」，對於網路下單的基金交易量已帶來比起去年同期3倍的成長，使兆豐銀希望透過甫推出的美元優存專案，再趁勝追擊。

兆豐銀推出美元優利存款並不多見，根據兆豐內部評估相關效益，這回出手限期2個月，希望一舉兩得，同步為數位金融、財富管理再締商機。對於該限期美元專案，兆豐銀已開出目標值，將以3000萬美元，等值10億台幣作為上限。

由於瞄準的是理財客戶，因此兆豐銀此次推出優存，已限制「法人戶、OBU、兆豐銀員工不適合該專案」，瞄準兆豐銀自行存款戶，且本身已是兆豐銀的理財客戶。

此外，兆豐銀現有客戶來自他行的新資金，亦可適用該方案，至於對財管客戶，兆豐銀開放優存參加的同時也提出設限：「在本行投資商品的贖回款不適用。」以及「自本行本人帳戶匯出再匯入的資金亦不適用。」意味亦不希望推出優存結果導致客戶在商品投資上「挖東牆補西牆」。

(工商 )