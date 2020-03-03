順達明日法說會 去年賺逾半個股本 16:092020/03/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠順達（3211）明日應券商邀請舉行法說會，該公司自結2019年每股盈餘達5.61元，以公司往年的盈餘發放比率，對照目前的股價位階，隱含殖利率頗為突出。 順達1月營收達7.07億元，月減46.3％、年減48％，為罕見跌破雙位數的營收水準，由於順達近年轉型也聚焦非IT領域，朝電動車、資料中心備援電池轉型，隨著轉型力道擴大、陸續交出成績單，頗有小新普的味道，去年度獲利自結數公告之後，股價一舉超越小尺寸電池模組廠商興能高（6558）。 (工商 ) #順達 #轉型 #法說會 #電池模組 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲：面對228、疫情 我們都必須繼續走向未來 12:012020/02/28 政治 林義雄宅血案調查報告附錄 促轉會更新上傳官網 15:222020/02/28 政治 賴清德：台灣面對轉型正義 不同黨派共同承擔 18:152020/02/28 政治 台股力守年線 聚焦兩關鍵 04:092020/03/01 財經要聞 法人上調國巨目標價 04:102020/03/02 證券．權證 夥伴經濟添獲利動能 展碁拚2021年上市 04:102020/03/02 證券．權證 借鏡歐盟 看我國數位轉型 04:102020/03/02 產業．科技 應設暫行條例 讓私校願退場 04:102020/03/02 藝文副刊 金融業防疫 大民營金控 法說會改線上 04:102020/03/03 財經要聞 觀光紓困協助產業升級 人才轉型培訓 改補助雇主 04:102020/03/03 財經要聞 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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