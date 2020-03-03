電池模組廠順達（3211）明日應券商邀請舉行法說會，該公司自結2019年每股盈餘達5.61元，以公司往年的盈餘發放比率，對照目前的股價位階，隱含殖利率頗為突出。

順達1月營收達7.07億元，月減46.3％、年減48％，為罕見跌破雙位數的營收水準，由於順達近年轉型也聚焦非IT領域，朝電動車、資料中心備援電池轉型，隨著轉型力道擴大、陸續交出成績單，頗有小新普的味道，去年度獲利自結數公告之後，股價一舉超越小尺寸電池模組廠商興能高（6558）。

(工商 )