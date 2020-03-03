中央流行疫情指揮中心今天公布第42例新冠肺炎，是案34確診前同病房、不同病室已出院病人的陪病家屬，案42近期無出國旅遊史，將進一步釐清感染來源為何，若是在醫院感染，恐怕又距離社區傳播更進一步。

台灣是否有足夠能力應付未來的社區傳播？日前有民眾質疑，台灣確診人數增加緩慢，是因為篩檢量不夠大，對此，中央流行疫情指揮中心表示，自1/15將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病以來，至今檢驗檢體數已超過1.6萬件，並非如網友所稱沒能力驗。衛生福利部醫事司長石崇良表示，目前每天可以驗到2450件，還有可能再提升。

反觀近期確診人數大爆發的南韓，許多醫師私下表示，確診人數多並不代表失控，愈透明的篩檢與數字，才能真實掌握狀況，最後穩定疫情。南韓篩檢人數在全球名列前茅，截自2/27為止就檢驗了6萬6652例，超越日本5700例及美國的445例；光27號一天就檢查8200件，立刻診斷出500多人染病，因此才會確診人數激增。

石崇良表示，為因應未來可能發生的社區傳播，目前已在規劃從基層建立起檢疫網絡，納入基層診所、社區醫院等，擴大社區檢疫量能，將與各縣市衛生局開會討論流程、盤點醫院等，希望一、兩週內就可以完成空間與動線相關規劃，盼能達到200個社區篩檢據點，將基層檢疫網絡建立起來後，就不一定要去擠大醫院。

但如今社區傳播似乎已經蓄勢待發，無症狀感染者趴趴走，但日前中央疫情指揮中心才擴大採檢對象，如今只要有肺炎、不需要旅遊史，經醫師研判有感染疑慮即可通報採檢，只是速度似乎慢了半拍，恐怕會造成更多的「帶原黑數」。

(中時電子報)