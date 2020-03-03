美股在尾盤出現暴力反彈，道指漲近1300點，那斯達克與標普500也都創下新高。雖然如此，有分析師認為，市場最壞的情況或許還沒過去，股市還要再跌2%至3%才可能觸底。

美股三大指數上周創下了自金融危機以來最差表現後，進入調整區域，較上個月創下的歷史新高下跌超過10％。然而，今天收盤後三大指數均脫離了調整區域，道指與那指較記錄高點分別只下調了9.7％和9％，標普500指數則下調了8.9％。

雖然如此，有分析人士認為，市場最壞的情況或許還沒過去。斯巴達資本(Spartan Capital Securities)的經濟學家卡迪洛（Peter Cardillo）表示：「投資者似乎已準備好在股市疲軟的情況下買入，但此刻我還不會對股市過多投入，由於投資者對新冠肺炎的擔憂持續存在，美國國債的交易價格仍接近創紀錄水平，我認為股市還要再跌2%-3%才可能觸底。」

新冠肺炎在全球範圍內已經確認了超過89000例病例，澳大利亞、泰國和美國都出現了死亡病例並例數繼續上升。MRB Partners的策略師在一份報告中指出：「隨著新冠肺炎的進一步蔓延，全球投資者的恐慌情緒可能還會繼續，這也讓他們在增持看好的股票之前變得更審慎和耐心。加上前景不確定，股市在短期內的波動將變得劇烈，不過疫情對經濟影響的持續時間和深度還有待考量。」

而歐洲央行已開始暗示可能會採取貨幣政策以減輕新冠肺炎爆發而帶來的潛在經濟影響。當地時間3月2日，歐洲央行行長德拉吉發表聲明稱：新冠肺炎狀況發展迅速，將對經濟前景和金融市場帶來風險；歐洲央行密切關注新冠肺炎疫情對經濟、中期通脹以及貨幣政策傳導的影響並隨時準備在必要時採取合適的有正對性的行動來應對潛在的風險。而歐洲央行副行長古多斯（Luis de Guindos）也表示，歐洲央行將「保持警惕」並「密切監視傳播數據，疫情可能會影響歐元區出口並對全球供應鏈形成衝擊。無論如何，歐洲央行會隨時準備調整其所有政策工具，以確保通脹水平持續地朝著目標邁進。」

美聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）上週五發表聲明中也重申了「儘管美國經濟的基本面依然強勁，但新冠肺炎對經濟活動構成了動態風險。而聯準會將在必要的時候使用工具並採取適當行動來支持經濟。」

(中時電子報)