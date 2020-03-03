台北市長柯文哲日前疑似感染諾羅病毒，取消公開行程在家養病，隔天就立馬上工，行政院長蘇貞昌呼籲「有狀況就好好休息」。高雄市長韓國瑜今（3）日則認為，蘇貞昌關心各級首長健康予以肯定，而柯市長是醫生出身，可以評估體力、精神狀況，對於他剛抱病結束，立刻投入工作，反應出責任感非常很強，各級首長對於防疫的決心與緊迫感都值得我們肯定，相信中央、地方聯手一條心，防疫一定會成功。

(中時 )