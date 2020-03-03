1名身分不詳外籍男子去年11月闖入桃園機場，日前遭檢方依照「入出國移民法」等將其起訴。桃園地方法院3日開程序準備庭。該男子仍不願意發言，僅用不流利的中文表達「親愛的朋友，耶穌是上帝，謝謝」，法官審理後，全案轉簡易判決處刑。

去年1名外籍男子潛入桃園機場管制區，並試圖攀爬進入1輛華航CI28台北飛往帛琉班機起落架，遭到發現後。檢、警訊問時，該外籍男都不願透露身分，也找不到其入境資料，身上僅有手機、1本俄羅斯聖經、打火機、行動電源、塑膠防水袋及麵包袋、十字架項鍊。

因外籍男子想要項鍊，檢方靈機一動，請來東正教神職人員，外籍男才用畫的方式，表示想要去帛琉度過終生，也表示打火機是要到當地生火用，不是要影響飛安。

桃園地方法院3日開庭，外籍男面對法官透過翻譯以俄語詢問，仍是不願意講話，只是看著前方。不過外籍男期間突然以不流利的中文講「親愛的朋友，耶穌是上帝」、「謝謝」。最後法官詢問，是否坦承犯案，外籍男則點頭示意。法官審理後裁定，全案轉簡易判決處刑。

(中時 )