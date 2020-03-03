搶攻疫時餐飲商機，各大飯店屢出奇招，天成飯店集團旗下台北花園大酒店PRIME ONE牛排館打出甜點牌，即日起推出「桌邊服務甜點車」，除提供饕客品味奢華牛排盛宴新選擇，搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，更要以多元化的甜點選擇，讓美食不僅是一種享受，更是一種非凡的體驗，力拚業績可成長1-2成。

琳瑯滿目的糕點總是能吸引目光，輝映出視覺與味覺盛宴，幸福的瞬間，激盪出驚艷限定美味，台北花園大酒店PRIME ONE牛排館即日起推出「桌邊服務甜點車」，多款手作法式經典點心，如：馬卡龍、栗子蒙布朗、閃電泡芙、可麗露、熱帶水果軟糖……等，以行動甜點車方式呈現，完整獻上經典法式傳統桌邊服務精神，為餐宴畫下一場完美句點。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館「桌邊服務甜點車」系列甜點，由曾旅居在法國20年以上，超過三十年廚藝資歷的吳永滿主廚精心規劃，將法國家鄉風味揉合法式浪漫呈現給饕客，凡周一~周五點用商業午餐，餐後可任選三款甜點；其他時段選擇主菜套餐，則可任選五款甜點。

主廚推薦甜點包括：「馬卡龍」色彩繽紛的馬卡龍為法國經典甜點，外殼酥脆、內層綿密，完美口感層次更顯分明；「可麗露」可麗露為家喻戶曉法國經典甜點，又稱天使之鈴，看似小巧外型下，是款費時費工且深藏不露的甜點，主廚將鮮奶、麵粉、雞蛋、奶油以及香草莢製成麵糊，靜置24小時後，將能導熱均勻有吊鐘造型的銅模抹上一層蜂蠟，再將麵糊倒入且放入烤箱烘焙，在烘烤時必須不斷檢察，已確保完美呈現，表層帶有焦褐色，酥脆口感充滿焦糖香氣，內餡柔軟富彈性，多層次風味，格外使人著迷。

「栗子蒙布朗」法國必嚐甜點除了馬卡龍外，雋永令人難以忘懷就屬蒙布朗，蒙布朗法文為Mont-Blanc，意思為白朗峰山脈，因此外型如同山丘樣貌，以自製派皮為底，為增加口感，中間加入以糖粉、蛋白打發烘烤三小時有著清脆香甜的瑞士蛋白球以及栗子香草卡士達醬，外層再以鮮奶油、栗子、蘭姆酒等特製比例的滑順栗子泥擠出絲緞般條紋，層層堆疊下激盪出經典，濃郁香氣縈繞在口，讓人回味再三。

(中時 )