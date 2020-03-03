因應無症狀感染者的出現，再加上有零星社區感染確診案例，中央疫情指揮中心日前宣布再次擴大採檢對象，現在只要有肺炎、不需要旅遊史，經醫師研判有感染疑慮即可通報採檢。亞東醫院胸腔內科主任王秉槐醫師說，還會特別注意患者的治療經過，如果效果不彰、有疑似症狀，就會通報檢驗。

衛生福利部醫事司長石崇良指出，未來設立的社區篩檢站會訂定條件，當民眾至基層醫療院所就醫時，經流感快篩、胸部X光等評估，若需要篩檢，會送至固定檢疫醫院的檢疫門診，避免院內感染；低風險民眾回家等報告，高風險的民眾會安排住到單獨的檢疫病房。

觀察南韓的篩檢方式，南韓截至3/3為止、累積確診數達4812人，是除了中國之外，確診人數最多的國家，面對疫情持續擴大，南韓部分地區也啟用「車道檢測」，被稱為是檢驗「得來速」，政府推出車道檢驗模式，宛如得來速一樣，搖下車窗，由穿著防護衣的醫護人員，替你取檢體，放棉棒在鼻子跟嘴巴，在提供衛教單，從頭到尾不用下車，只要十多分鐘就搞定。

檢驗結果也採數位化，一天半之後就收到檢測簡訊，假如你有接觸史則檢驗免費，假如沒有也能自費篩檢，費用大約是16到20萬韓元，大約台幣3962到4953元。

有第一線醫師私下建議，台灣擴大篩檢的定義不夠明確，導致醫護人員面對患者常常神經緊繃，由於無症狀感染者增加，許多民眾只要一有相關疑似症狀、或是旅遊史，也會懷疑自己是否感染新冠病毒，但許多民眾前往醫院卻常常被拒絕檢測，如果也能像南韓一樣提供自費篩檢，不僅能擴大篩檢量、也能找出更多帶原者。

(中時電子報)