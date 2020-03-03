基隆讓老公寓全面無障礙，蓋電梯最高補助216萬元。（吳康瑋攝）

基隆市政府於3日針對原有住宅提出無障礙設施改善補助措施，市府都市發展處長徐燕興表示，為協助打造無障礙、高齡友善住宅空間，首度針對原有住宅公寓大廈，提供無障礙設施改善補助，包括室外通路、避難層坡道及扶手、升降設備等。其中，總工程經費45％為上限，最高可補助216萬元，即日起至5月29日受理申請。

徐燕興說明，凡建築物於2012年11月30日「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」施行前領有使用證明文件，或實施建築管理前已建造完成的合法建築物，核准用途為集合住宅，或住商混合且供住宅使用比例達二分之一以上，即可申請包括住宅共用部份的室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及昇降設備等無障礙設施改善費用補助。他指出，每案補助比例以總工程經費45％為上限，其中，建築物無障礙設施改善最高補助16萬元、改善昇降設備20萬元，新設置昇降設備項目200萬元，並需符合內政部「建築物無障礙設施設計規範」。

徐燕興說，會優先補助社區照顧關懷據點、C級巷弄長照站，且開放地下室或2樓以上空間供年齡65歲以上者使用；現設籍住戶年齡65歲以上、6歲以下或領有身心障礙證明者；公寓大廈管理組織經向各區公所報備有案，並獲書面通知需限期改善無障礙設施者，其他非上述優先補助對象，依案件掛號順序補助。他強調，該計畫受理申請期間自即日起至5月29日止，欲申請者請檢附相關文件，於期限前至基隆市都市發展處住宅及都更科申請。

林右昌說，因為是基隆市第一次向中央爭取這類補助經費，還需要向市民說明相關規定及程序，等申請量進來就知道有多少案例，市府會繼續再向中央爭取更多補助款，歡迎符合資格者把握機會提出申請。

(中時 )