因應新冠肺炎，立法院通過紓困振興特別條例，讓行政院得以動用特別預算因應，但時代力量立委王婉諭今日在立法院質詢時質疑，部分預算內容與原本年度預算有疊床架屋之嫌，強調特別預算應用再更迫切之處。此外她也建議政府對部分受衝擊業者緩徵營業稅。

王婉諭強調一定要確保預算嚴格審查，讓資金有效運用，2003年因應SARS，政府編列5百億特別預算，結果才執行230億，執行率不到5成。因此本次時代力量提出審特別預算的幾個重要方向，包括公開補助原則聚焦衝擊產業 、杜絕浮濫編列辨明輕重緩急、針對急迫需求有效給予協助。

王婉諭接著舉例，本次政府特別預算編列，針對因隔離或甚至死亡家庭生計受影響者給予補助，但社會救助法內已有相關急難救助預算，預算是否會重複編列？本次政府編列預算推動餐飲業者導入外送平台，但已經有許多餐飲業在做，沒這麼迫切，是否應該用年度預算而非特別預算？

對此經濟部長沈榮津回稱，大家都不出來消費，內需型服務業受到疫情衝擊，所以要透過數位轉型，讓不出來消費的民眾透過外送跟電商平台消費。不過王婉諭仍表示，政府原本就有相關預算，是否需要特別編列？

王婉諭還指出，政府本次針對夜市與市場改善編列預算，但過往政府也有編過相關預算，特別預算應該用在更迫切的地方，不要與原本年度預算疊床架屋。行政院長蘇貞昌回稱，平常夜市生意好，如政府要協助改善一些設施，商家反而討厭你跑來動工，如今生意不好，正是改善的時候。SARS時因為經濟停滯，公共支出也停滯，經濟受影響，有上次教訓，所以如今公共支出要加快加強，並給予獎勵金，未來環境變好，顧客也願意來。不過王婉諭仍表示，原本年度預算有編的應該大力推動，但是否有重複編到特別預算？質詢最後時段，她也建議政府對一些受衝擊業者緩徵營業稅 ，但因為質詢時間到了，因此未得到政府回應。

(中時 )