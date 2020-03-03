國民黨主席補選將於本週六(7)進行投票，候選人之一的江啟臣今(3)在前立委謝國樑陪同下，前往基隆市議會，拜會同為國民黨籍的蔡旺璉議長及黨籍議員尋求支持。

議長蔡旺璉熱情接待江啟臣到訪。

議長蔡旺璉熱情接待江啟臣到訪，並遂一介紹與會黨籍議員，會談中江啟臣闡述了5大改革訴求，包含「組織扁平化」要建立有效率的集體領導制度，讓決策跟上民意變化。「宣傳網路化」善用網路與多媒體，讓社會對話多元即時。「服務數位化」創建數位黨部，意見反應、服務需求。「經營在地化」由下而上改革，展現紮根地方決心。「視野國際化」連結國際，建立國際合作管道。

今天樂見有青壯世代的力量願意挺身出來，承擔改變國民黨這百年機構的大任。

議長蔡旺璉也指出，國民黨剛經歷了總統大選的挫敗，選舉結果反映了國人對於國民黨，政見牛肉及政策方向的不滿與不安，這是從政同志應該深切檢討的課題。今天樂見有青壯世代的力量願意挺身出來，承擔改變國民黨這百年機構的大任，表示佩服及肯定，並祝福江啟臣能夠心想事成。

結束議會拜會行程後，江啟臣旋即與黨籍青年進行咖啡會。

結束議會拜會行程後，江啟臣旋即與黨籍青年進行咖啡會，江啟臣邊喝咖啡邊與青年聊到，今年大選國民黨在年青族群的支持度慘不忍睹，顯示國民黨不僅長期忽略青年朋友的議題，甚至在想法上完全脫節，因此他也計劃推動青年人才培育，具體提出在黨主席辦公室下設「青年諮詢會」，並推動經營「在地化」，落實人才蹲點，紮根地方。主動讓年輕世代的朋友，了解國民黨是可以為年青人擘劃有理想、有發展的未來。

(中時電子報)