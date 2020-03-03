三和走讀學堂實驗小學機器人團隊，參加機器人競賽，成績優異。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

台東縣太麻里鄉三和走讀學堂實驗小學的機器人團隊，參加國際機器人大賽台灣選拔賽，利用樂高機器人及程式語言等，為家鄉的定置網漁場構畫出未來新世界藍圖，獲得「最佳團隊及營運管理獎」，校長張國華表示，偏鄉小學能在國際賽事中嶄露頭角，難能可貴。

繼去年首度參加國際機器人大賽（FIRST LEGO League）台灣選拔賽獲得佳作後，三和實驗小學10名學生組成的機器人團隊，由指導老師陳君涵領軍，捲土重來，日前在全國50支參賽隊伍中，拿下「最佳團隊及營運管理獎」，全國排名17強，比上次的排名20又往前精進。

陳君涵表示，團隊以家鄉的海濱及定置網漁場進行「城市設計」主題探索，花了大量時間上網找資料、實地探訪、請教專家，更到台南海東國小跨校學習，終於建構出包含有太陽能漁市、VR海底世界探險館、海洋摩天輪的漁場新樂園藍圖，再以樂高機器人、程式語言等，搭建屬於家鄉的未來世界模擬實境。

校長張國華表示，國際機器人大賽是針對約9到16歲學生的國際競賽，非常符合該校推展的混齡教學精神，雖然是全國所有參賽隊伍中，是最偏遠、最迷你的團隊，但是學生的創造力、執行力獲得評審青睞，在獲獎的那一刻，很令人感動，雖然辛苦，但很值得。

(中時 )