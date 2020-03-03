國民黨團書記長蔣萬安今日於立院質詢指出，為新冠肺炎疫情，政院編列600億預算紓困，但勞動部金額是0元，要如何照顧勞工，勞動部長許銘春反駁，雙方於質詢台針鋒相對，火藥十足。

蔣萬安指出，執政黨為了這波疫情紓困而編列紓困預算，但要給予勞工朋友相關的協助、補貼、勞動場所的檢查，勞動部一毛錢都沒有編列，政府如何回應勞工朋友，這次的紓困案有照顧到勞工？

蔣萬安說，執政黨的600億紓困預算，給了相關產業協助，但當企業經營困難時，直接受到衝擊的是員工。行政院承諾會給放無薪假的勞工5成薪資補貼，但為何這次的紓困預算中，勞動部0編列？

許銘春回應，勞動部會用500億的就業安定基金，來協助勞工渡過難關。蔣萬安說，近日台灣航空業砍了3千多班次，許多員工跳出來表示被放無薪假。行政院長蘇貞昌回應並強調，企業不能給勞工無薪假。

蔣萬安表示，就安基金有既有用途，隨意挪用會造成預算排擠，且不在特別預算編列，有規避國會監督之嫌。而當初編列紓困預算時，立院各黨就有要求政院每3個月要報告一次紓困案執行狀況。

蔣萬安說，92年SARS勞動部都有編列相關經費，但這次一毛錢都沒編。未來如果疫情未見好轉，若就安基金經費不足，勞工朋友該怎麼辦？

蘇貞昌表示，就安基金已編列40幾億要照顧勞工紓困，也一樣受監督，且就安基金除立院外，另有委員會會做審查。

許銘春指出，上週已召開就安基金會議準備提撥30億，而當初設立目的就是為了穩定勞工就業。萬一不足，會再從就安基金補充。蔣萬安要求，疫情不知何時結束，政院應要注意勞工紓困經費是否充足。

(中時 )