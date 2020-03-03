美國與阿富汗激進組織塔利班已簽署了和平協議，美軍決定退出阿富汗，而塔利班必須承諾不再發動恐怖活動。然而許多阿富汗人對和平仍是疑慮的，尤其是塔利班是否修改了原本的極端保守意識形態?

美聯社報導，塔利班說他們已經改變了些：女孩將被允許上學，而婦女則被允許工作。不過仍然極其有限，「婦女可以擔任法官，但不能擔任大法官；女性可以參加政治，但不能當總統。」

塔利班的聯合國代表哈基姆‧穆賈赫德(Hakim Mujahed)說，塔利班仍堅持性別隔離，不接受男女同校，也不接受男女同工。

他們還說，蓋頭巾仍是必須的，不過不會堅持採用全部罩臉的波卡(Burqa)。波卡特在阿富汗農村地區常出現，甚至在首都喀布爾也能看到。雖然塔利班說，波卡早在塔利班入主喀布爾就有，但是因為塔利班的極端主義，波卡已是塔利班統治期間壓迫婦女的象徵。

穆賈赫德說：「塔利班已贊成為婦女提供教育、工作、經濟和部分政治活動空間……但要在伊斯蘭教義的框架內。」

阿富汗婦女權益活動家納吉巴‧阿尤比（Najiba Ayubi），不能同意女性的地位全部都由男人說了算。她說，「阿富汗女性不能僅靠著阿富汗男子來為自己爭取權利。不管未來如何，在談判桌上都要有強有力的女性代表。」

她說：「沒有男人會為我們而戰，因為他們不知道我們所面對的是什麼，甚至對其中一些男人來說，女人會發生什麼並不重要....阿富汗是一個保守的國家，長期以男性為主導，而男人一直為女性是二等公民，要改變這一現狀，需要很多年的時間。」

阿尤比有充分的理由擔心塔利班回來，她表示，他們統治期間，即使她仔細穿著波卡，她還是曾因為「遮蓋不當」而被毆打兩次。她的姐妹們（一位是醫生，另一位是法官）也被剝奪工入作權，被迫待在家裡。

雖然如此，她仍然期待有機會結束40年戰爭，並且說，她願意相信今天的塔利班，不是2001年的塔利班。

即使在過去的20年戰亂無休，但是現在的阿富汗，至少比塔利班時期要自由有活力，該國的社交媒體蓬勃發展，年輕一代無法忍受沉默。

儘管如此，要讓阿富汗人達成一致並不容易。即使美國與塔利班之間已經談完，但是現在的喀布爾政府與塔利班沒有談話基礎，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）已開了第一槍，他拒絕釋放多達5,000名塔利班囚犯，而塔利班手上也有1000名阿富汗政府與軍人俘虜，顯然加尼不願以多換少。

曾是阿富汗間諜機構的負責人，也曾與過阿富汗總統選舉的納比爾（Rehmatullah Nabil）認為，不管如何，阿富汗需要團結，必須打造一個既尊重傳統，又擁抱年輕一代，了解鄉村，並鼓勵城市發展的阿富汗。

(中時電子報)