有網友在臉書新竹大小事詢問新竹有無附有蒸氣室的健身房，或是適合女生且「單純一點」的三溫暖，未料新竹市政府警察局小編在留言回覆：「複雜的告訴我。」幽默的回應短時間內獲得破萬讚，全台網友齊來朝聖。

一名網友日前在臉書粉絲頁新竹大小事詢問新竹有無附有蒸氣室的健身房，或是適合女生且單純一點的三溫暖，熱心網友紛紛留言推薦竹市各大健身房，沒想到平常網路巡邏的竹市警局小編也看到了，並留言「複雜的告訴我。」

短短一句話在網路上暴紅，短時間吸引萬人按讚，該篇文也被瘋狂轉貼，讓大批笑翻的網友前來朝聖，甚至也有國民運動中心小編前來留言打廣告。新竹市警察局小編高振修解釋因警局平日進行網路巡邏、輿情搜查，看到民眾在網路上對於警察程序不清楚的地方，就會去留言解釋。

「沒想到會引起那麼大共鳴。」高振修表示，由於警察工作就是處理色情、違法的行業，剛好看到民眾詢問「需要單純的三溫暖」，民眾心中可能會想到一些「不好的、不單純的」，警方的想法很簡單，就是「沒關係，不好就交給我們來吧！」同時也可幫民眾剔除色情行業，或是收到情報再深入查緝。

(中時 )