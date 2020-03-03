Z·J·S·尼德曼德父子於70年代記錄的人像可見人們日常行樂的一面。（邦瀚斯提供）

李怡芸／台北報導

在備感壓迫的時代，也能藉著小小的烏托邦而綻放自信與歡樂。由南非「Z·J·S·尼德曼德父子」攝影工作室於70年代所拍攝的一系列照片，展示了南非種族隔離時期的歷史記憶，也見證了人們即使在壓抑的年代，仍在鏡頭前展現自信光芒，一系列照片近前將於倫敦拍場。

上世紀40年代，Z·J·S·尼德曼德與兒子理查德在南非東北部的格雷鎮經營家族攝影工作室，工作室也毗連家中在鎮內同時經營的髮廊，1968年因當地政府頒布「重新安置」政策，將黑人與白人族群分配安排在城市的不同商業、住宅區。依「種族區域法」，格雷鎮在種族隔離時期屬「白人地區」，工作室被迫遷至格雷鎮外。

Z·J·S·尼德曼德父子的攝影工作室遷至格雷鎮外的效區恩赫拉拉格，當地卻是犯罪活動猖獗之所而被嚴格管控，一些想進工作室拍照的人還必須申請許可證才能進入小鎮，自然使得尼德曼德父子的工作室門可羅雀，但卻也因此意外成為小小的烏托邦，在其中盡情展現不受外在環境壓抑的自信。

此次Z·J·S·尼德曼德父子攝影工作室珍藏上拍共計1126幀照片及4套影音紀錄，估價6000至9000英鎊。邦瀚斯現代與當代非洲藝術專家Helene Love-Allotey表示：「南非種族隔離時期，影棚屬極少數能讓人表達自我的處所。此批極為罕見的歷史檔案照片，揭示生活雖苦，但人們仍能日常創意行樂的一面。」

理查德接手工作室後，於1983年將工作室遷回格雷鎮，將工作室改用白人化名「哈里斯」經營，再從黑白攝影轉向彩色攝影，但仍諸多種族隔離時期的小確幸，如英國記者、策展人Ekow Eshun所言：「儘管理查德在充滿壓迫的歷史背景下完成這批照片，畫中人物卻散發自豪和自我肯定的光芒。」

(旺報 )