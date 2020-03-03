「日本恐怖大師」清水崇導演最新作品《犬鳴村》，以真實存在於福岡的超凶惡靈異景點「舊犬鳴隧道」為舞臺，據說這附近的小屋中屍體堆積如山，且完全收不到訊號，三吉彩花飾演的臨床心理師森田奏意外與這靈異景點有所牽連，開始遇到一些可怕的現象而衍生出令人毛骨悚然的故事。

《犬鳴村》是「日本恐怖大師」清水崇導演最新作品。（圖／車庫娛樂提供）

23歲的三吉彩花因出演周杰倫的〈說好不哭〉MV在台灣打開知名度，這次是她首度挑戰恐怖片，不過她透露自己其實很怕看日本恐怖片，所以也沒看過清水崇導演的作品。三吉彩花表示：「我很喜歡西洋恐怖片，和日本的有文化差異，而且有許多笑點，與自己所處的環境也較有距離感。我反而不太看日本恐怖片，因為感覺離自己很近，很可怕。」對於這次首度與「日本恐怖大師」清水崇導演合作，三吉彩花說：「沒想到能有合作的機會，當我見到導演時還對他說『我很怕看日本恐怖片，完全沒看過導演的作品，很抱歉。』導演說沒看也無妨，但我後來還是看了一點《咒怨》。」

三吉彩花透露拍攝現場曾出現許多靈異現象，「拍到一半攝影機突然故障，或是設備突然沒電，燈光突然滅掉。在別的劇組曾遇過沒電的情形，但故障的情況還是第一次碰到，心想原來這就是恐怖片的拍攝現場啊。」三吉彩花表示因為有許多尖叫的戲分，很消耗體力，而她福岡出身的朋友都知道「舊犬鳴隧道」，幾乎每個人都有造訪過此景點，她也很驚訝原來那裡如此有名，再度實際體會到「犬鳴村」神祕的吸引力。

「舊犬鳴隧道」就位於福岡縣宮若市，市長有吉哲信還特地參加了電影的舞臺問候活動，他說：「舊犬鳴隧道因靈異景點而受到關注，覺得心情有點複雜。宮若市山明水秀，有許多能療癒人心的景點，希望大家都能來玩。」《犬鳴村》4月1日在台上映。

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(中時電子報)