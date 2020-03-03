國標舞女王劉真因心臟問題入院開刀，沒想到手術過程中心跳停止，至今已27天都未甦醒。「神明代言人」沈嶸說，這次手術昏迷是劉真註定的劫難，就算不做這手術，她也會有突發性心臟問題導致休克或是心肌梗塞，而劉真目前的求生意志非常強，昏迷中的劉真希望醫生能用「最強力快速」的方式救她，但肉體正在衰敗當中，擔心就快來不及了。

沈嶸進一步指出，劉真從2019年下半年開始有個與健康有關的劫難，到2020年6月這段期間，劉真都會出現突發性的心臟問題，例如休克或是心肌梗塞，劫難期間如果安排動手術都要謹慎小心，即使不動手術也可能會有突發意外發生。且劉真與台北榮民總醫院的磁場是「大刑剋」，磁場上不相合，相對的風險性就會增大。

而劉真與老公辛隆術前都覺得主動脈狹窄置換瓣膜手術並不算特別難，因此沒有特別額外諮詢，但沈嶸說「有時磁場這東西就是寧可信其有不可信其無」，動手術還要注意個人與醫院及醫生間磁場相合的程度，有些名氣大或更大間的醫院也許並不適合當事人，決定在哪裡在動手術與找什麼醫生都要找有口碑的命理老師算過，如果每樣都符合之後，還要在動手術之前請你所信仰的神或是神明，祈請主耶穌或神明菩薩來保佑你，在開刀之前都要預先稟告上面，務必在開刀的過程中一切順利。

人的一生當中都會遇到需要手術的情況，沈嶸建議一定要注意以下幾點：第一，要事先算出自己的流年大運中，哪個時間點是好的手術時間，盡量要避開有劫數、劫難及關卡的日子，如果有刑剋的月日都要避開不宜手術。第二，開刀動手術之前要先找到與自己磁場相合的醫院，確認後再來選定醫生，建議詢問精通命理的老師或是能通靈能量磁場的老師來告訴你答案。第三，手術的過程中一定要請你所信仰的神佛菩薩來護持你，以免手術時有不必要的壞事發生。

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(中時電子報)