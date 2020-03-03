台新金(2887)今舉行第四季法說會，台新金總經理林維俊表示，公司去年全年稅後盈餘為145億元，年增12%，創台新金成立以來新高，EPS為1.19元，ROE為9.54%，ROA為0.76%%。去年底，S&P Global Ratings將台新金和台新銀的評等都向上升級至「BBB+」，前景展望為穩定。展望2020年，林維俊表示，假設台灣和美國都不調整利率，則今年NIM會持平。但目前看來FED降息的機率高，若下修則對NIM有負向影響，也就是小幅的向下壓力；淨手續費收入則是審慎樂觀。

去年第四季台新證獲利占台新金獲利比達11%，主要是台新證承銷和潤的獲利。和潤IPO案創造多個歷史紀錄，和潤掛牌上市，創下競拍合格投標量28萬張、超額認購2.76倍的歷史紀錄後，11月27～29日總申購筆數近百萬筆，凍結資金超過500億元，創總申購筆數史上最高紀錄。去年台新證的經紀業務市占提高到1.78%。

去年台新金全年淨手續費收人129億元，年增7.7%，財管占6成；展望今年的淨手續收入，財管估約低個位數的成長，而法金的淨手續費收入則持平。信用卡的淨手收今年估個位數的成長。

在台新銀的存款年增方面，去年全年存款年增13.4%，其中台幣存款年增8.7%，而外幣的存款年增高達29.5%；而放款的全年成長為11.8%，其中法金業務放款年增更高達18%。

在NIM和存放利差方面，去年第四季均較前一季上升，NIM為1.21%，而存放利差為1.57%，至於NPL則持平在0.17%。

(時報資訊)