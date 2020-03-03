新光金(2888)旗下新光人壽自2018年中成立「人生設計所LIFE Lab.」以來，以「重塑顧客保險體驗」為宗旨打造館前旗艦店及新板店，服務備受客戶肯定，第3間分店建北店在松江南京商圈內的「新光人壽台北行政中心」開幕，串聯新世代數位工具，為一般民眾提供無壓力的保險諮詢服務，翻轉一般民眾對保險推銷的刻板印象。

「人生設計所LIFE Lab.」為新壽成立的新型態保險體驗店，提供完善保險諮詢服務，自2018年陸續打造館前旗艦店及新板店，營運近兩年成果豐碩，顧客淨推薦值(NPS)高達93％，代表來店客戶服務滿意度極高，並願意將人生設計所的服務再推薦給親朋好友，遠優於一般保險業平均-25％。其中預約諮詢服務後規劃保險的人，有52％是以往新壽未接觸過的新保戶，規劃泛保障型商品(即壽險、健康險及長照險等)的比例則高達85％，代表保險體驗服務模式，成功為新壽開拓白地市場。

「人生設計所-建北店」與台北行政中心結合，當保戶進入店內後即有專人負責接待，詢問今天來店的目的，協助填寫相關文件或操作自主服務機，節省行政作業的時間，特別裝置的二台數位工具「人生設計+」生涯規劃App，可讓民眾以人生各階段保險需求出發，自由勾勒夢想藍圖、主動喚醒風險規避意識。

(時報資訊)