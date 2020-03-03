因應新冠病毒(COVID-19)疫情持續在全球延燒，台灣口罩需求有增無減，敏成(4431)配合政府防疫，自1/30開工以來，產線24小時不停機增產熔噴技術不織布(醫療用口罩濾材)，全力支援防疫所需。桃園市長鄭文燦今日特親臨敏成廠區進行視察，除了解目前熔噴不織布的產能支應狀況外，亦慰勞敏成所有同仁及廠內支援國軍弟兄。

鄭文燦市長表示，敏成自疫情爆發即配合政府24小時不停機的生產，以確保醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」可以不中斷的供應，當大家在齊心防疫時，醫療用口罩能更充足供應給第一線的醫護人員與民眾。我們要特別感謝敏成公司全力增產協助政府部署防疫任務，共同對抗新型冠狀病毒，在政府與產業一條心下，合力維護全國人民的健康。

敏成董事長古思明指出，敏成目前是台灣最大熔噴濾材供應廠商，自農曆年後開工當日即配合政府號召加緊趕工，1月31日迄今已累積供應75噸之濾材，相當於可供7,500萬片口罩使用。此外，從3月2日起，「每日供應1,000萬片口罩」生產政策，再將產能提高為每日5噸，相當每天可供500萬片口罩製造，成為每日服務最多家口罩廠的上游濾材製造商。

(時報資訊)