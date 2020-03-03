將投票年齡下修到18歲？江啟臣強調「國民黨非改不可！」。（吳康瑋攝）

國民黨主席候選人、立法委員江啟臣於3日在前立法委員謝國樑陪同下前往基隆市議會，拜會同為國民黨籍的基隆市議會議長蔡旺璉及黨籍議員尋求支持，他指出，若投票年齡下修到18歲，大概增加80萬名首投族，2022年縣市首長選舉是否會選擇國民黨，這一點國民黨是非改革不可。

國民黨主席補選將於7日投票，江啟臣表示，2020的大選，國民黨被打到「滿地找牙」，原本會贏的局勢都賭到輸了，他指出，自己感覺基層向心力很強，但最後為何輸了，講白點是高層出了問題，高層如果可以團結，提名和決策過程、程序與內容能更貼近民意，並有明文制度來讓人覺得不自私，國民黨還尚大有可為，而目前的現況，不要說中間選民，連有些藍營支持者也看不下去。

江啟臣表示，國民黨這個百年老黨，將面臨更大的挑戰，需要的不只是針對表面因素及現狀來改善，而是要對於更重點的深層面向來改變，不然2022年的大選，若投票年齡下降到18歲，增加的80萬首投族還是不會投給國民黨的，他指出，要讓社會更有感，不是只有「年輕化」3個字簡單帶過，而是要如何讓這個百年政黨重新與社會對話。

江啟臣強調，國民黨要有現代化工程，就好像百年老店需要注入活水、創新，才能讓它重新動起來，「老」不是不好，老也有很多好的東西，是看我們怎麼把這些經典的好東西加上新的元素，可以讓大家接受，讓不同世代都很喜歡，國民黨絕對有經典主張和論述能讓大家可以接受，再搭配創新的作法，「國民黨非改革不可」。

(中時 )