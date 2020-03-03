據韓國媒體3日報導，當地時間3日下午，韓國防疫當局通報稱，韓國新增374例新冠肺炎確診病例，該國累計確診病例升至5186例，死亡病例達29例。

韓國總統文在寅3日強調，現在韓國全國進入抗擊疫情的階段，各級政府應認識到問題的嚴重性，所有政府機構要啟動24小時應急體制以共同應對新冠肺炎疫情。

(旺報 )