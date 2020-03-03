韓國新增374例新冠肺炎確診病例 累計達5186例 19:552020/03/03 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據韓國媒體3日報導，當地時間3日下午，韓國防疫當局通報稱，韓國新增374例新冠肺炎確診病例，該國累計確診病例升至5186例，死亡病例達29例。 韓國總統文在寅3日強調，現在韓國全國進入抗擊疫情的階段，各級政府應認識到問題的嚴重性，所有政府機構要啟動24小時應急體制以共同應對新冠肺炎疫情。 (旺報 ) #韓國 #病例 #肺炎 #新冠肺炎 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 柯P染肺炎送醫？境外謠言越扯越離譜 13:252020/03/02 社會 國際熱門新聞 批美CDC篩檢出包 德州聖安東尼奧宣布緊急狀態 - 國際 逼10萬人包尿布做禮拜 武漢被爆是「新天地邪教」大陸活躍地 - 國際 一天18喪命！義大利確診數飆破2千 羅馬也淪陷 - 國際 伊朗1天竟新增835例新冠肺炎確診 - 國際 美新冠肺炎確診病例激增 這是主因 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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