趕疫情所需，台糖特別推出的350ml小瓶裝75％防疫酒精今日起產能翻倍到5萬瓶，除原本全家超商外，本周將陸續供給其他三大超商、家樂福、大潤發量販店、以及惠康超市等通路。但後續由於包材、酒精調配關係，產能達極限，短期難再拉高。

另外台糖酒精擦隨身包日前先在全聯量販店販售，10抽售價24元，台糖也預定月中正式量產，月底前能衝到30萬包，除全聯外，也可供應到其他超商與量販店。

台糖75％平價防疫酒精上周出貨量是2萬多瓶，才短短一周，今日就已暴增到5萬瓶，翻了1倍。台糖表示，主要是再多簽約一家委外廠商，每家產能各2.5萬瓶，數量才提升比較快。

位於屏東、高雄的這兩家委外廠商，本周開放其他通路陸續提貨。除原本供應全家的1.7萬瓶不變之外，其餘由其他通路均分。除納入7-11等其他三大超商，主要的量販店如家樂福、大潤發、愛買等都會進來，還有惠康超市等。

不過台糖強調，3萬多瓶仍無法充分供應到超商每個店鋪，例如7-11可能會先以北部為重點，各通路可能有自己預購方式，這由各家自己調配，台糖不介入。

後續台糖強調5萬瓶大概是極限，因為公司目前已沒有酒精工廠，原料全都從國外進口，成本比較划算。也因為如此，必須掌握酒精庫存能支應到5月或6月，不能全部拿出來委外製作裝瓶。

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(中時 )