改編自國際知名作家吳明益同名小說的公視旗艦級電視劇《天橋上的魔術師》，講述九個小孩在「中華商場」天橋上與魔術師的故事。劇組歷經1年、耗資8000萬，在汐止打造出佔地兩公頃，堪稱台灣電視劇史上最大型片場：全亞洲最大的百貨大廈「中華商場」。由於二月前導預告釋出後，各界迴響很大，公視原本計劃四月將開放片場參觀，但因應新冠肺炎疫情蔓延，3日發出聲明，表示將停止參觀活動規劃。

●公視基金會聲明全文：

為因應新冠肺炎疫情，公視基金會停止電視影集《天橋上的魔術師》片場參觀活動之規畫。

公視電視影集《天橋上的魔術師》自去年起搭景拍攝，前導預告釋出，引發各界迴響與共鳴，為回應社會期待，原規劃拍攝結束後，對外開放一段時間以供參觀。但因片場位於汐止建築工地，為大眾進出安全，考量整地、強固、水電設備與美術人員進駐等複雜因素；且因新冠肺炎疫情持續升溫，國內大型集會活動皆已陸續停辦，公視於此非常時期，為避免造成不可預期之疫情擴大，忍痛放棄，終止籌劃《天橋上的魔術師》片場開放計畫。

「中華商場」片場內部分的陳設道具，公視將依序分類，予以妥善保存。另，公視也將進行拍攝紀錄，以便做後續線上及活動的規劃。

公視對參觀活動籌備過程中，各方所提供的支援與協助，表達十二萬分的謝意；並呼籲觀眾朋友，明年夏天鎖定公視，收看旗艦影集《天橋上的魔術師》。

(中時 )