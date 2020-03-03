楊貴媚節目獻出人生第一跳。（粘耿豪攝）

楊貴媚、范少勳、索艾克3日現身公視《阮三个》第２季開播記者會，提起本季精采鏡頭，楊貴媚回憶溯溪人生首跳，「那天不知哪來的勇氣，我一開始坐在岩石上面充當導演鼓勵別人跳，後來被逼著跳，因為不像他們有經驗，我從未溯溪，後來想想少勳有救生員資格，我才奮力一跳，沒想到站在上面一點都不害怕。」范少勳則坦言拍攝期自己整整胖了8公斤，下山量體重計才發現。

節目邁入第二季，小幫手從張軒睿變成范少勳，楊貴媚曝新的小幫手超有「心機」，「我們都是當天才知道民宿在哪裡，結果他提前兩天去打掃，這樣也滿好的。」范少勳在節中展現各種技能，包含木工、園藝等，還帶了各種工具，他笑稱，「我高中學過木工，因為媽媽喜歡動手做，從小看她做，沒想到有天可以派上用場，我什麽都帶了，最誇張竟然還帶了一條超長延長線。」

范少勳（左）自曝經營民宿胖8公斤，幸好現在已成功瘦回原本體重。（吳維書攝）

范少勳笑稱自己在節目中太放鬆，一直被經紀人提醒「你是藝人」，他還記得有天在刷牙時，他完全忘記洗手台旁的攝影機，還伸出舌苔用力刮，顯出欲嘔的樣子，被經紀人看到直搖頭，又是一陣提醒。對於下一季小幫手理想人選，楊貴媚笑回：「胡宇威、鄭人碩，周杰倫算小鮮肉嗎？」也點菜近日正夯的《想見你》許光漢、柯佳嬿。

(中時 )