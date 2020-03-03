最近NETFLIX熱播的人氣韓劇《愛的迫降》在台灣掀人氣話題，劇中原聲帶首首動聽，其中一首插曲〈Here I Am Again〉伴隨著李正赫和尹世理第一次一起賞雪的場景播出，不僅歌詞旋律與劇情搭配天衣無縫，主唱白藝潾以優質的唱功及超強的歌聲感染力，更引領大家更加入戲，在Melon等韓國多個音樂網站的音源榜奪冠。

隨著新專輯推出及所演唱的韓劇《愛的迫降》插曲〈Here I Am Again〉在台灣延燒話題人氣，不少台灣樂迷都對白藝潾敲碗聲聲喚，希望她能來台灣舉辦演唱會，出道至今從未踏出韓國做海外巡演的她，聽說自己在台灣已有許多粉絲聽眾而感到非常驚喜，更私心推薦專輯中的〈Berlin〉給台灣的聽眾，她表示：「我覺得旅行的時候可以感受到非常多樣的情感，在各種情愫中，『悸動』的心情似乎又會更多一些。所以如果有機會去台灣的話，我也期待能將感受到的事物創作成歌曲！」

至於自己所演唱的《愛的迫降》插曲〈Here I Am Again〉身受台灣樂迷歡迎，白藝潾本身有無也被這股「迫降風」燒到？最近因為工作太忙還沒時間追劇的她表示，「覺得很幸運能遇上非常優秀的連續劇製作團隊及非常棒的音樂音樂總監，真的非常榮幸，我覺得OST是帶領戲中高潮部分的情感，再更加貼近人心。我能夠在這部分有一些小幫忙，覺得非常開心。」

(中時 )