韓流天團「SUPER JUNIOR」自去年迎接成員圭賢退伍回歸團體後，分別於去年10月、今年1月發行了第9張正規專輯《Time_Slip》、改版專輯《TIMELESS》，更追平自身紀錄，再度蟬聯KKBOX「韓語專輯週榜」121週冠軍，成員東海也用近2分鐘中文感謝台灣粉絲，而銀赫也在SNS上甜喊「謝謝台灣老婆」，他們在1月最新日語專輯《I THINK U》成績也不容小覷，專輯空降日本公信榜專輯日榜冠軍。

除了在演藝圈成績亮眼，他們對新冠肺炎的防疫也義不容辭盡心力，1月底捐出捐出1萬個口罩，成員銀赫在上月28日更捐款1億韓元 (約新台幣270萬元)，他表示：「希望能幫助到因為新型冠狀病毒肺炎而經歷苦難的人們，以及獻身醫療前線的各位」，而這筆款項會用在購買洗手消毒液、保健用口罩…等防疫物品與支援醫療上，希望能防止疫情繼續擴散。

不過，SUPER JUNIOR進行中的世界巡迴演唱會 《Super Show 8》除了3月底於香港的演出因疫情影響而取消外，在日本的場次倒是持續進行，在上月於大阪、福岡結束5場演出後，接下來於3月25、26日於埼玉的演出則照原定計劃進行，此行程也讓全球粉絲捏一把冷汗，擔心偶像受傳染，希望能將演出延期。

SUPER JUNIOR最新日語專輯《I THINK U》台壓CD+DVD版將於本月6日在台正式發行。

(中時 )