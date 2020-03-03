不受新冠肺炎疫情影響，校園鬼片《女鬼橋》上映首周開出亮麗票房成績，導演奚岳隆、男主角林哲熹來到POP Radio《POP最正點》，與客座DJ鄭偉柏，主持人林書煒分享拍攝花絮。在片中林哲熹飾演的學長游移在嚴正嵐與舊愛之間，被直指為「渣男」，林哲熹急忙幫平反，認為片中的學長不是英雄，「就是個平凡大學生，但對感情處理不成熟」。

兩人首次合作就要演熱戀情侶，林哲熹讚嚴正嵐「單純、有思考的女生」，尤其保有純真很不容易。被問到如何增加默契？林哲熹笑回「事前有私下約…」，話還沒說完就被導演奚岳隆放大檢視，林哲熹才透露是陪著嚴正嵐畫畫，得知嚴正嵐能解析人類圖，林哲熹遞上自己的人類圖對她說「來吧！瞭解我」。

林哲熹（左2）與《女鬼橋》導演奚岳隆（左3）到POP Radio與影評人鄭偉柏（右1）、林書煒（左1）分享拍攝花絮。（POP Radio提供）

林哲熹在《我們與惡的距離》飾演思覺失調症患者「應思聰」讓觀眾眼睛一亮，他所接演的角色也多屬極端個性，讓他不禁許願「想演愛情戲」，還被鄭偉柏虧「應思聰都想談戀愛了」；至於是否偏好如朱茵般的熟女對戲？林哲熹靦腆笑稱「年紀一般都可以」。

回想拍攝過程，片中撞鬼過程在4、5天內密集完成，林哲熹除了要不斷奔跑，還要演出驚嚇感，他笑說「每天回家一倒頭就睡，但真的滿開心的」。《女鬼橋》在結局埋下彩蛋，奚岳隆表示，希望能建立「校園宇宙」，未來推出其他的校園鬼故事，鄭偉伯建議續集以淡江大學裡、變成鳥啄負心漢的「宮燈姊姊」為背景，不僅能滿足林哲熹想在戲中談情的渴望，也將延續《女鬼橋》宇宙。

(中時 )