新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，伊朗已累計1,501起確診病例，為中東地區最嚴重的國家，包括副總統、衛生部副部長等高層官員都相繼遭到感染。大陸疾病防控中心2日指出，病毒病所研究員馬學軍，現已赴伊朗提供技術、經驗支持，遏制疫情在全球擴散，並防止病例反向輸入。

根據《澎湃新聞》報導，馬學軍團隊於29日抵達伊朗首都德黑蘭，主要任務為指導新冠病毒實驗室檢測，並對疫情研判提供技術支持，幫助伊朗衛生部門加強應對能力。伊朗政府讚賞中方在抗疫取得了積極成效，同時也感謝提供醫療物資和技術，願雙方加強交流合作。

病毒病所隸屬於大陸疾病防控中心，該機構經歷數次更名、改制，最初為1949年成立的中央衛生研究院病毒系，直到2002年1月，正式更名為中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所，據了解，其為大陸唯一的國家級病毒性疾病的預防控制和醫學病毒學研究機構。

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(中時電子報)