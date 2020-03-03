新冠肺炎疫情蔓延至全球，人心惶惶，不過此疫情竟讓「種族歧視」的情形更加嚴重！一名在英國念書的新加坡少年，日前走在倫敦街頭竟遭到一群年輕人圍毆，對方還直接叫他「新冠病毒」，並高喊「我不想讓病毒進入我的國家」，警方趕到現場時，這群年輕人已經逃走。而這名新加坡少年被緊急送醫，鼻青臉腫之外，臉部還有輕微骨折，需要動手術才能復原。

這名新加坡少年強納森（Jonathan Mok）在臉書PO文，分享自己因「新冠病毒」在英國遭受的種族歧視，他表示上月24日晚間9時左右，他走在人潮頗多的牛津街（Oxford Street）上，一群年紀看起來不到20歲的年輕人與他擦身而過，並對他說「冠狀病毒」。強納森表示他當時十分訝異，所以回頭看了一眼，沒想到其中一名男生竟向他大喊「你竟敢瞪我！」接著朝他的臉揮了一拳。

（圖／翻攝Jonathan Mok臉書）

這群年輕人不停對強納森狂吼，同時也出拳痛毆，而他只能不斷的向路人解釋他什麼都沒做。強納森表示，後來有人踹了他一腳，並說「我不想讓病毒進入我的國家！」而這群人也趁著警方抵達前離開現場。強納森的右眼瘀青，臉頰也被打腫，經送醫後發現臉部有輕微骨折，可能需要開刀才能復原。

事後，強納森也無奈地在臉書上表示，種族主義者總是不停地找藉口來歧視他人，「而在新冠病毒的疫情下，他們又找到了另一個藉口宣洩仇恨，歧視華人。」

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(中時電子報)