大陸外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上表示，美方不斷升級對中國記者的打壓行動，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌，中方對此堅決反對並予以強烈譴責

有記者在3月3日的大陸外交部記者會上提問稱，美國國務院宣佈從3月13日起對被作為「外國使團」列管的5家中國媒體的中國籍員工數量採取限制措施，請問中方對此有何回應？

趙立堅表示，美國國務院基於冷戰思維和意識形態偏見，以莫須有的理由對中國媒體駐美機構進行政治打壓，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

趙立堅說，長期以來，中國媒體駐美記者嚴格遵守美國法律法規，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則，在美國開展新聞報導，專業性得到社會公認。美方對中國媒體記者採取措施毫無依據、毫無道理，美方固守冷戰思維和意識形態偏見，從登記「外國代理人」到列為「外國使團」再到以所謂限制人數為名實際上限期驅逐中國媒體駐美記者，不斷升級對中國記者的打壓行動，嚴重干擾中方媒體在美開展正常報導任務，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常人文交流。

趙立堅指出，美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美國正常採訪進行干擾、橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺淩。當前在中美關係的形勢下，美方此舉將對兩國關係帶來嚴重的負面影響和損害，我們敦促美方立即改弦更張，糾正錯誤，中方保留作出反應和採取措施的權利。

(中時電子報)