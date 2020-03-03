面對武漢肺炎疫情持續擴散，台灣襯衫品牌衣十五以抗菌布料做成的抗菌襯衫銷量大增，總經理蔡介欽一聽到傳出院內感染的消息，立刻決定，三月底前，醫護人員購買抗菌襯衫一律五折，滿三千再送抗菌口罩，讓醫護人員多層保障。

衣十五總經理蔡介欽表示，「抑菌科技」是衣十五機能商務襯衫的一大亮點。他們選用瑞典NO.1抗菌劑–Polygiene做為襯衫原料，Polygiene是國際認可，安全、無毒且不傷身的專利材質，採用自然銀鹽與回收銀的銀離子，經處理過後，產生抑菌作用，進而達到抗菌除臭的效果。為了測試襯衫的抗菌成效，蔡介欽還將襯衫送往紡綜所（TTRI）檢驗，實測結果發現，針對肺炎桿菌和金黃色葡萄球菌，衣十五的抗菌襯衫滅菌率高達99.9%，蔡介欽說：「抗菌襯衫不是自己喊口號就可以，要真材實料才能讓消費者穿得安心！」。

纺織產業綜合研究所針對抗菌布料檢測，抑菌率99.9%。(衣十五提供)

衣十五總經理蔡介欽。(衣十五提供)

過去衣十五商務襯衫，因為有別於傳統襯衫的領口花紋設計，而受到上班族青睞，銷量穩定，最近因為疫情，讓抗菌襯衫訂單暴增，眼見疫情還在持續蔓延，民眾還得排隊搶口罩，衣十五團隊將自家抑菌科技布料重新打版，開發出抑菌布口罩，因布料本身特性，多次洗滌後，仍有抗菌效果，可重複使用。蔡介欽說，衣十五的抗菌口罩，不僅外層布料使用抗菌科技，團隊還將與N95口罩相同靜電過濾原理的靜電空氣濾棉置入其中，提升抑菌功效。

抗菌口罩。(一十五提供)

大家都在憂心疫情不知何時才能緩解，蔡介欽決定開放醫護人員五折訂購，滿三千加贈抗菌口罩，優惠期間到三月底，一般民眾購買抗菌襯衫一樣可以滿額送抗菌口罩，數量有限，送完為止。詳情請上衣十五官網www.e15.com.tw查詢。

(中時電子報)